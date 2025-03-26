Москва, 26 марта, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Жители столицы смогут увидеть частичное солнечное затмение в субботу, 29 марта. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Максимум затмения произойдёт в районе 14:50–15:10 по московскому времени. Но сколь-либо заметным оно будет только на севере страны. В Москве Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%», — отметил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Богачев также уточнил, что подобное затмение случится также 21 сентября, однако жителям европейской части России не удастся его увидеть.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля 2024 года произошло полное солнечное затмение. Для части жителей Земли Луна полностью перекрыла Солнце и отбросила на поверхность планеты тень, ширина которой составила 198 км.

Пик затмения смогли наблюдать жители Мексики — для них солнечный свет померк на 4 минуты 28 секунд. Это произошло в 21:17 по московскому времени на севере страны.