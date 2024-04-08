Москва, 8 апреля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Полное солнечное затмение увидят жители Земли 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

intographics Затмение. Луна и Солнце

Для части жителей Земли Луна полностью перекроет Солнце и отбросит на поверхность нашей планеты тень, ширина которой составит 198 километров. Пик затмения смогут наблюдать жители Мексики — для них солнечный свет померкнет на 4 минуты 28 секунд. Это произойдет в 21:17 по московскому времени на севере страны.

Помимо Мексики, полным солнечным затмением смогут полюбоваться жители Северной Америки и части островов в акваториях Атлантического и Тихого океанов. Полные фазы затмения на Земле начнутся в 19:39 мск и завершатся в 22:55 мск, в России явление наблюдаться не будет.

«Данное затмение называют Американским затмением, так как разные фазы этого затмения будут видны на всей территории США», — пояснили в Московском планетарии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2024 году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Из них в России можно будет наблюдать только лунные, и то не на всей территории страны. Первое полное затмение Солнца произойдёт 8 апреля будет заметно на западе Европы, в Северной Америке, в акватории Тихого и Атлантического океанов. В России его видно не будет.

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 2 октября, его можно будет увидеть с юга Чили, южной Аргентины, на территории Антарктиды, Северной и Южной Америк, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. И это затмение из России наблюдаться не будет.

Лунные затмения пройдут 25 марта и 18 сентября. Мартовское видно будет только на Дальнем Востоке. В сентябре затмение увидят жители западной Сибири и европейской части России.