Мурманск, 27 марта, 2025, 19:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта заявил, что Запад в вопросах, связанных с Арктикой, взял курс на конфронтацию.

Западные политики говорят о своих благих намерениях, в том числе в сере экологии, в реальности же поступают иначе, отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной работе в Арктике со всеми государствами, которые ответственно относятся к вопросам развития.

Новость дополняется