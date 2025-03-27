Мурманск, 27 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Мурманск в четверг, 27 марта собрал совещание по вопросам развития арктической зоны.

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«Перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики, предстоит укрепить транспортную и логистическую инфраструктуру, защитить чувствительную экосистему», — заявил Путин в ходе совещания.

Он подчеркнул, что важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения, но несмотря на это не стоит откладывать запуск важны для развития Арктики и России проектов.

«Сейчас после всех дискуссий нам нужно выходить на предельно конкретные финансовые, управленческие, законодательные решения», — отметил президент.

По его словам, также необходимо повысить качество жизни людей в арктических регионах — последовательно улучшать городскую среду и благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера.

«В целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения — чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — сказал глава государства.

Российский лидер акцентировал внимание на том, что все поставленные задачи требуют комплексного подхода и усилий федеральных министерств и региональных команд.

Ранее в беседе с ИА Регнум глава Морской арктической комплексной экспедиции РНИИ культурного и природного наследия Александр Окороков рассказал, что россияне внесли наибольший вклад в освоение Арктики. В последние годы начался новый виток развития этого региона, так как на него завязано много экономических и геополитических вопросов.

3 февраля The Wall Street Journal признала, что Россия лидирует в освоении ресурсов Арктики. Издание отметило, что у РФ более 30 ледоколов, включая атомные. В то время как у США только три ледокола.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, развивая территории в Арктике, не хочет никому причинить вреда, но и не отдаст то, что ей принадлежит. Он подчеркнул, что РФ может без чьей-либо помощи развивать свои арктические территории, а остальные страны могут оставаться в стороне и наблюдать за этим.