Москва, 22 ноября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Запад наращивает военное присутствие у границ России в Арктическом регионе, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Западные страны для подкрепления собственных позиций в рамках усиливающейся глобальной конкуренции за арктические ресурсы и пространства наращивают военное присутствие в высоких широтах, у границ нашей страны», — сказал он на первом заседании Совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов России в Арктике.

Патрушев уточнил, что Арктика не такая стабильная, как кажется, и характеризуется нарастанием определённых негативных тенденций в регионе. Так, по его словам, из-за западного курса на сдерживание России в Арктике на отечественные проекты в этой зоне накладываются санкции, а любые успехи российской стороны воспринимаются «болезненно».

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Патрушев заявил, что НАТО стремится к милитаризации Арктики и пытается помешать российской деятельности в северных широтах. Согласно обновлённой Арктической стратегии США, Вашингтон на фоне расширения сотрудничества между Россией и Китаем рассматривает Арктику как регион, доступный для соперничества.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Арктика обладает колоссальными экономическими возможностями, поэтому РФ рассматривает регион в качестве неоспоримого приоритета и связывает его с обеспечением национальной безопасности и укреплением энергетического потенциала страны.