Москва, 27 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Более трех тысяч человек приняли участие в разработке Стратегии действий до 2036 года по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России. Документ учитывает все интересы и потребности семей. Также в нём обозначены показатели, которых стране необходимо достичь в ближайшие 12 лет. Для этого специалисты провели тщательный анализ сложившейся в российских регионах демографической ситуации. Впервые к разработке стратегического документа было привлечено родительское сообщество.

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«Без сомнения, забота о подрастающем поколении и о российских семьях требует очень большой комплексной работы на всех уровнях. При непосредственном участии наших регионов, экспертного сообщества. И, конечно, с учетом обратной связи от граждан. Надо учитывать их мнение, на основе этого выстраивать всю систему поддержки семей с детьми, как нам и поручил президент», — подчеркнул глава российского правительства Михаил Мишустин.

К примеру, ожидаемая продолжительность жизни в стране составит 81 год, девять из 10 студенческих семей получат государственную помощь, а число многодетных семей, по прогнозу, превысит 2,7 миллиона. Важно отметить, что в документе заявлено о росте суммарного коэффициента рождаемости. По итогам 2023 года, согласно данным Росстата, этот показатель составил 1,41. Стратегия предусматривает его увеличение к 2036 году до 1,8. Добиться таких результатов помогут меры поддержки национального проекта «Семья», региональные демографические программы и корпоративный демографический стандарт.

«Стратегия включает в себя достижения 13 показателей, ключевыми из которых являются ожидаемая продолжительность жизни, рост количества многодетных семей и снижение уровня их бедности и, конечно, самый сложный и самый, наверное, важный показатель — суммарный коэффициент рождаемости. Будем в этих направлениях работать и реализовывать подписанный документ», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Стратегия будет реализована в два этапа: с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2036 год. Под каждый из них будет разработан детальный план мероприятий. В документе закреплён принцип «семейноцентричности». Это означает, что помощь семьям оказывается не только в социальной и медицинской сферах — помогают в решении вопроса рождаемости все основные отрасли и компании разных форм собственности. Регионы, в свою очередь, исходя из своих возможностей реализуют дополнительные меры поддержки для семей с детьми.

Например, в Ивановской области новые меры поддержки будут предоставляться вне зависимости от уровня доходов семьи. Туда включены единовременные выплаты и компенсация стоимости обучения, а также жилья. Так, молодым семьям, которые снимают квартиру, при рождении первого ребенка будут компенсировать половину стоимости аренды, а при рождении второго или последующего ребенка — 75% стоимости найма. А беременных студенток, которые обучаются очно в ивановском вузе или колледже, ждёт единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей.

«Эта мера особенно актуальна для молодых студенток. Не всем удается работать, получать декретные на ребёнка, поэтому такая выплата многим станет хорошим подспорьем», — подчеркнула будущая мама и студентка магистратуры Анастасия Самойлова.

Обеспечить молодых родителей предметами первой необходимости призваны пункты проката вещей. Уже с 1 апреля места, где можно бесплатно на время взять всё необходимое — от коляски до перевального столика и подогревателя детского питания — откроются в Тамбовской области. Воспользоваться услугой смогут студенческие и молодые семьи, в которых возраст родителей не достиг 35 лет, а также многодетные и малоимущие семьи с детьми в возрасте до полутора лет.

«Пункт проката — отличный помощник для семей с детьми, дающий возможность сохранить лишний рубль в семейной копилке, на сэкономленные средства, а это, по моим подсчетам, более 50 тысяч рублей, мы сможем обустроить пространство для старшего сына, который скоро пойдет в школу», — сказала Елена Ремнева из села Заворонежское. Вместе с мужем они ожидают пополнения в семье и готовятся стать многодетными родителями.

В Воронежской области молодые мамы — студентки и преподаватели Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова — получили возможность устроить ребёнка в комнату матери и ребенка на два-четыре часа в день, что позволяет не пропускать лекции и практические занятия, зачёты или экзамены.

«Время для ребенка пробежит очень быстро, потому что здесь всё сделано с любовью — так, чтобы ребенок мог провести время с пользой. Самое главное, чтобы наши студенты увидели, что можно создавать студенческие семьи, не боясь, что дети помешают учебе. Университет сделает всё возможное, чтобы детям было комфортно проводить здесь время», — заявил ректор ВЛГТУ им. Г. Ф. Морозова Михаил Драпалюк.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению президента Владимира Путина. Основная цель проекта — поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей. Также нацпроект предусматривает развитие инициатив для активного долголетия, обеспечения качественного ухода за людьми старшего возраста и формирование семейно-ориентированной инфраструктуры культуры.