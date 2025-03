Москва, 21 марта, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Пользователи VK Видео смогут смотреть аниме из каталога китайского видеохостинга BiliBili. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

У российских зрителей платформы VK Видео появится доступ к 119 тайтлам и 2 тыс. единиц аниме-контента. В числе прочих благодаря хостингу пользователи могут посмотреть 18 мировых премьер. При этом свежие серии будут появляться на платформе одновременно с мировыми релизами. Контент будет доступен в течение четырех лет.

«Мы стремимся предоставлять пользователям уникальный, качественный и разнообразный контент, и партнерство с ведущими китайскими производителями позволит нам вывести этот стандарт на новый уровень», — сказал вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Первые аниме можно будет посмотреть уже в конце марта. Среди них будут B. King, Action Monster Big Movie, Losing Money to Be a Tycoon, The All-devouring Whale: Homecoming. Все они выйдут с профессиональным переводом.

Аналитики платформы провели исследование и сделали вывод, что если раньше популярнее всего было японское аниме, то уже в феврале этого года ежемесячная аудитория пользователей, которые смотрят китайское, корейское и японское аниме, превысила 6 млн человек.

«Мы развиваем направление азиатского контента, так как видим постоянно растущий интерес аудитории разных возрастов. Китай становится глобальным хабом аниме, и мы предлагаем пользователям востребованные тайтлы одновременно с мировой премьерой», — подчеркнул Дуксин.

24 февраля сообщалось, что сервис VK Видео в 10 раз увеличил объем видео с субтитрами и повысил точность обработки расшифровки речи. Теперь речь говорящего оформляется в субтитры в виде предложений со знаками препинания и заглавными буквами с учетом особенностей лексики.

По данным на 17 февраля, мобильное приложение VK Видео с начала его работы в сентябре 2023 года скачали в общей сложности 60 млн раз. Суточный рекорд просмотров на платформе составил 3,3 млрд.