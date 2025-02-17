Москва, 17 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Мобильное приложение «VK Видео» с начала его работы в сентябре 2023 года скачали в общей сложности 60 млн раз. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба платформы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На мобильные устройства Android приложение было установлено 35 млн раз, на Android TV — 15,4 млн, на гаджеты iOS — 9 млн. В пиковый месяц в России приложение загрузили 8,4 млн раз.

Суточный рекорд просмотров на платформе составил 3,3 млрд. В январе 2025 года среди пользователей Smart TV в среднем на человека приходилась 221 минута просмотра видео. Это на 50% больше, чем в январе 2024 года. За год общее время просмотра видеоконтента в приложении выросло в 23 раза.

По данным пресс-службы, основными причинами роста популярности «VK Видео» стало увеличение объема оригинального контента, а также развитие механизмов и программ для авторов. Кроме того, на результат повлияли крупные рекламные кампании, направленные на улучшение знания платформы и ее особенностей.

Как передавало ИА Регнум, компания Mediascope ранее сообщила, что сервис «VK Видео» в новогодние праздники обогнал видеохостинг YouTube по количеству ежедневных пользователей. В среднем в сутки число пользователей российской платформы достигло 41 млн. Рекорд зафиксировали 8 января — 42 млн пользователей.

В декабре 2024 года VK выделил «VK Видео» в отдельный проект программы по поиску уязвимостей Bug Bounty в связи с ростом популярности платформы. В третьем квартале среднесуточное количество просмотров на площадке сервиса достигло 2,6 млрд, что на 48,5% больше в сравнении с показателями за тот же период 2023 года.