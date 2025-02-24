Москва, 24 февраля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Сервис «VK Видео» в 10 раз увеличил объём видео с субтитрами и повысил точность обработки расшифровки речи, теперь речь говорящего оформляется в субтитры в виде предложений со знаками препинания и заглавными буквами с учётом особенностей лексики, сообщила 24 февраля пресс-служба VK.

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В ленте пользователя на главном экране восемь из десяти видео будут с новыми субтитрами, сказано в сообщении. Аудиопоток из видео проходит несколько этапов обработки: нейросеть убирает посторонние шумы, выделяет речь и преобразует её в слова, другие модели превращают расшифровку в текст, а искусственный интеллект синхронизирует получившийся текст с аудиодорожкой.

Данная модель ИИ допускает на 30% ошибок меньше, чем аналогичные модели генерации субтитров в подобных сервисах, сказано в сообщении. Технология будет работать как в профессиональных роликах, так и в пользовательском контенте и будет полезна людям с нарушениями слуха, а также в ситуациях, когда пользователю нежелательно включать звук в видео, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в январе сообщалось, что «Облако Mail» расширило функционал для работы с контентом. Генеративный искусственный интеллект теперь будет создавать готовые воспоминания не только из фото, но и из видео пользователей.

В ноябре 2024 года «VK Видео» улучшил алгоритмы рекомендаций. Новая система предлагает более релевантный контент, отмечалось в сообщении. Общая продолжительность просмотров видео на основе рекомендаций с начала сентября выросла в два раза, указывала пресс-служба.