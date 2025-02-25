Москва, 25 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Во всех регионах Уральского федерального округа стартовали кадровые программы для участников спецоперации. Об этом сообщил полпред президента в УФО, бывший командир батальона «Спарта» Артём Жога в своём Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Спрос на программу обучения продолжает расти. Всё больше фронтовиков готовы продолжить служение стране по гражданской линии. Поэтому очень важно оперативно выполнить поручение президента России Владимира Путина и запустить региональные аналоги «Времени героев». С гордостью хочу сказать, что во всех регионах Уральского федерального округа стартовали кадровые программы для участников СВО», — указано в публикации.

Жога также уточнил, что данная инициатива направлена не только на максимально успешную социализацию возвращающихся бойцов, но и на общее повышение уровня работы органов власти.

Как передавало ИА Регнум, программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. Ее участники — ветераны и участники СВО проходят специальное обучение для государственной службы. Путин в декабре сообщил, что у первых участников «Времени героев» все складывается благополучно. Он подчеркнул, что все 83 человека из первого потока — достойные люди.