Москва, 3 декабря, 2024, 16:47 — ИА Регнум. У первых участников обучения по программе «Время героев» всё складывается благополучно. Об этом заявил президент Владимир Путин 3 декабря во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии.

Максим Блинов/РИА Новости

Проходящие реабилитацию участники спецоперации рассказали президенту, что хотели бы участвовать в программе. Путин отметил, что это возможно, и напомнил, что лично просил максимально упростить процесс подачи документов, чтобы возможность подать заявку была и у действующих военнослужащих.

«В первом потоке из 83 человек — ребята достойные, лауреаты Героя России, награждены орденами Мужества… У них всё складывается очень хорошо, программа продолжается», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря стало известно о назначении участника программы капитана Павла Якушева советником заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом». В мае Якушев стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев». После завершения первого модуля он стажировался под наставничеством генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва.

В начале ноября Путин назначил участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Ранее назначения на ответственные должности получили и другие участники программы «Время героев». Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.

Более 10 тыс. заявок от участников и ветеранов СВО поступило в ходе формирования второго потока обучения по программе «Время героев». Дополнительную регистрацию открыли 15 ноября, она продлится до 15 января 2025 года.

О старте новой кадровой программы «Время героев» Путин объявил в феврале, когда выступал с посланием Федеральному собранию. Президент подчеркнул, что участвовать в программе должны люди, показавшие свои лучшие качества. Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих. Предполагается, что они будут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.