Москва, 1 марта, 2024, 18:22 — ИА Регнум. В России начал работу официальный сайт программы «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции, которую 29 февраля анонсировал в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Эта программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Алексей Майшев/ РИА Новости

В пресс-релизе, поступившем в ИА Регнум, отмечается, что приём заявок на новую образовательную программу стартовал 1 марта в 18:00 мск. Сбор заявок продлится до 8 апреля 2024 года.

Инициатива позволит бойцам СВО в приоритетном порядке получать высшее образование, в том числе по специальностям гражданской направленности. В роли наставников выступят руководители администрации президента, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны. В числе обязательных требований для участников программы — наличие гражданства Российской Федерации, высшего образования, опыта управления людьми и отсутствие судимости.

«Задачей программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, вопросам личного развития, командной работе», — отметил ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что при создании образовательной программы «Время героев» был использован опыт ведущих проектов президентской академии, таких как «Школа губернаторов» и «Школа мэров».

«В ходе общения со студентами, молодёжью Донбасса мы часто обсуждаем будущее региона, всей России. Я вижу, что наши герои, прошедшие и участвующие в СВО, готовы продолжать активно и самоотверженно служить своей стране. Конечно, наша задача — сделать так, чтобы они не просто получили доступ к нашим ведущим образовательным технологиям, но чтобы опыт им передавали лучшие в стране эксперты — сотрудники администрации президента, правительства, федеральных министерств, главы регионов и крупных корпораций», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Новая кадровая программа будет строиться по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности вплоть до министерских, отметил президент.

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В новой программе смогут участвовать все бойцы и ветераны СВО вне зависимости от звания, объяснил глава государства. Учёбу они начнут уже в ближайший месяц, их наставниками станут руководители правительства, администрации президента, главы регионов страны. В дальнейшем такие кадровые программы будут расширены, сказал Владимир Путин.

Ветераны и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах страны, отметил также президент. Он попросил Минобороны и командиров боевых соединений поддержать бойцов, которые решат попробовать свои силы в этой программе.

Как уточнял пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, до всех военнослужащих будет доводиться информация о программе. Желающие принять в ней участие заполнят заявку, и она поступит организаторам программы. Вместе с тем для военных, которые находятся в зоне СВО, будут открыты центры дистанционной оценки, где они смогут заполнить анкеты, пройти онлайн-тестирование, написать эссе или пройти собеседование при необходимости.

Долгое время в обществе торжествовало ложное понимание элитарности, которое было принято измерять размерами материального благополучия, но настали другие времена, и программа «Время героев» призвана дать карьерные перспективы настоящей элите — тем, кто сегодня сражается на фронтах спецоперации. Именно в этом смысле следует понимать слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию, посвящённые героям, проявившим себя в зоне боевых действий на Украине и в тылу. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум доцент Финансового университета, директор Центра политического анализа Павел Данилин.