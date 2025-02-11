Мытищи, Московская область, 11 февраля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Следователи подозревают заместителя администрации подмосковного города Мытищи в халатности, из-за которой был незаконно выдан жилищный сертификат. Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

«По результатам правовой оценки установленных обстоятельств в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)», — сообщило региональное подразделение ведомства на своём сайте.

Отмечается, что нарушения со стороны должностных лиц удалось выявить в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, совершённом с целью получения жилищного сертификата (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). В нём фигурирует жительница Мытищ.

В ведомстве установили, что чиновники не провели необходимую проверку сведений, касавшихся места проживания 13 человек в однокомнатной квартире и дохода этой семьи. Также должностные лица не направили запросы в управление полиции по вопросам миграции и налоговую инспекцию.

Следователи утверждают, что в случае корректного расчёта среднего дохода семьи возможность получения жилищного сертификата была бы исключена. В СК также пояснили, что решения о признании семьи малоимущей и выдаче сертификата принимали две комиссии, в которых председательствует замглавы Мытищ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Главное следственное управление СК РФ по Московской области проинформировало, что в Подмосковье многодетная мать, уроженка Таджикистана Тахмина Самадова обманным путём получила сертификат на покупку жилья на сумму 24 млн рублей. В ведомстве уточняли, что ей вручила этот документ глава Мытищ Юлия Купецкая.

За несколько дней до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по указанному уголовному делу.