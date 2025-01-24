Мытищи, Московская область, 24 января, 2025, 19:42 — ИА Регнум. В Подмосковье многодетная мать, уроженка Таджикистана Тахмина Самадова обманным путём получила сертификат на покупку жилья на сумму 24 млн рублей. Об этом 24 января рассказала пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

13 января глава Мытищ Юлия Купецкая вручила сертификат на покупку жилья на сумму 24 млн рублей семье уроженцев Таджикистана Самадовой и Рамазона Рахимова, которые воспитывают семерых детей. В Сети поднялась волна недовольства. Пользователи начали искать информацию об иностранцах и выразили сомнение, что они действительно малоимущие, ведь Самадова, по словам блогера Владислава Позднякова, держит магазин детской одежды. Купецкая оправдала своё решение тем, что Самадова с мужем получили гражданство РФ 14 лет назад, а живёт многодетная семья в однокомнатной квартире.

В ведомстве отметили, что подозреваемую в мошенничестве задержали. По данным следствия, она могла занизить доходы семьи для получения крупной соцвыплаты.

В отношении Самадовой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». По версии правоохранителей, она не только занизила доходы супруга, но ещё и предоставила недостоверную выписку из домовой книги, в которой было указано, что в однокомнатной квартире якобы живут 13 человек, в том числе её брат с двумя детьми, которые по факту находятся в Таджикистане.

В СК рассказали, что в квартире подозреваемой провели обыск и обнаружили «дорогостоящие мобильные телефоны, примерная стоимость которых составляет 140 и 120 тыс. рублей — что «явно опровергает их статус малоимущих». Помимо этого, следователи запросили в банках выписки со счетов мужа Самадовой. Следственные мероприятия продолжаются.

Проверка также ждёт администрацию Мытищ, которая выдала подозреваемой сертификат.

Ранее, 6 января, сообщалось, что в 59 регионах России мошенники по фальшивым свидетельствам о рождении детей получили выплаты. Следствие выявило 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рождённых вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский капитал.

Как передавало ИА Регнум 15 ноября, суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО супругу помощника военкома Анастасию Сергееву по делу о хищении выплат, которые предназначались военным-контрактникам. Выплаты осуществлялись лицам, фиктивно трудоустроенным в ПАО «Россети Ленэнерго» и якобы заключившим контракт с Минобороны.