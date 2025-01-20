Москва, 21 января, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту возможного незаконного предоставления жилищного сертификата семье из Таджикистана в подмосковных Мытищах. Об этом 20 января сообщила пресс-служба СК РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«В сети Интернет сообщается о несогласии общественности с предоставлением многодетной семье уроженцев Республики Таджикистан жилищного сертификата в городе Мытищи Московской области. В январе текущего года должностными лицами органов власти, несмотря на наличие очереди на улучшение жилищных условий, состоящей из местных жителей, принято решение о выдаче единовременной социальной выплаты для приобретения жилья многодетной семье приезжих», — говорится в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Отмечается, что по данному факту Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудил дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Вместе с этим Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах с учётом озвученной в публичном пространстве информации, а по завершении расследования — о его результатах, отметили в СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Бастрыкинпотребовал доклад о расследовании дела по факту проживания на лестнице жилого дома в Тюмени иностранцев. Ранее жители дома на улице 50 лет ВЛКСМ рассказали, что между лестничными пролётами поселились приезжие, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), в рамках которого следователи СК РФ оценят действия сотрудников органов внутренних дел по исполнению должностных обязанностей и надзору за исполнением миграционного законодательства.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, предписывающий иностранцам и лицам без гражданства, находящимся в России незаконно, самостоятельно покинуть страну или до 30 апреля 2025 года урегулировать своё правовое положение. Миграционный режим высылки в России вводится с 5 февраля 2025 года. Он будет применяться в отношении иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.