Лондон, 10 февраля, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Обвинения МИД Великобритании в соучастии в военных преступлениях на Ближнем Востоке выдвинул экс-сотрудник министерства иностранных дел Британии Марк Смит. Об этом 9 февраля бывший дипломат пишет в статье для The Guardian.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Смит уточнил, что занимал должность советника по политическим вопросам и отвечал за «оценку соответствия продаж оружия правительством Великобритании юридическим и этическим стандартам в соответствии с внутренним и международным законодательством». По словам Смита, его работа в министерстве иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO) позволила изобличить манипуляции, к которым прибегали министры, чтобы оградить от ответственности «дружественные» страны.

Экс-дипломат утверждает, что сотрудники ведомства искажали юридические оценки событий, затягивали и затушёвывали официальные процессы, чтобы создать видимость легитимности, позволяя совершать «вопиющие преступления против человечества».

В частности, Смит рассказал, что во время его работы в ведомстве министры давили на высокопоставленных чиновников, в том числе на него лично, возвращая отчёты с указанием внести правки таким образом, чтобы «преуменьшить доказательства ущерба гражданскому населению и подчеркнуть дипломатические усилия, невзирая на факты».

Экс-дипломат уточнил, что работал в управлении по Ближнему Востоку. В качестве ярчайшего примера «манипуляции» в период своей работы он назвал продажу Великобританией оружия Саудовской Аравии и Израилю.

«Многократные бомбардировки Израилем Газы привели к гибели тысяч мирных жителей и разрушению жизненно важной инфраструктуры — действия, которые явно несовместимы с международным правом. Тем не менее правительство Великобритании продолжает оправдывать продажу оружия Израилю», — заявил Смит.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили намеренные удары по мирному населению и не позволяли оказывать жителям помощь.

9 января палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении представителей МУС. По закону рестрикциям могут быть подвергнуты представители МУС, преследующие граждан США и их союзников, не признающих юрисдикцию суда.

7 февраля американский президент Дональд Трамп ввёл санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) за действия против США и Израиля.