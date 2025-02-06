Вашингтон, 7 февраля, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп ввёл санкции против Международного уголовного суда (МУС) за действия против США и Израиль. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома 5 февраля.

Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америки и нашему ближайшему союзнику Израилю. МУС без законных оснований заявил о своей юрисдикции и начал предварительные расследования в отношении персонала Соединенных Штатов и некоторых их союзников, включая Израиль, и еще больше злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта", - сказано в документе.

Помимо этого, в указе отмечается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является участником Римского статута или членом МУС. В это же время ни одна из двух стран никогда не признавала юрисдикцию МУС.

В указе Трампа также говорится, что решения МУС в отношении США и Израилю угрожают посягательством на суверенитет Соединенных Штатов Америки и подрывает критически важную работу в области национальной безопасности и внешней политики американского правительства.

Вместе с этим отмечается, что Вашингтон будет вводить существенные меры в отношении тех, кто ответственен за нарушения МУС. Меры включают в себя в том числе блокировку собственности, активов, а также введения запрета на въезд в США членам МУС и их семьям.

Как передавало ИА Регнум, 20 января британское издание The Guardian написало, что МУС готовится к «быстрым и жёстким» санкциям со стороны Трампа.

9 января палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении представителей МУС. По закону рестрикциям могут быть подвергнуты представители МУС, преследующие граждан США и их союзников, не признающих юрисдикцию суда. Кроме того, гражданам США запрещено финансировать деятельность МУС.

МУС в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по мирным жителям и не позволяли оказывать им помощь.