Вашингтон, 10 января, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС). Закон был утвержден 243 голосами конгрессменов.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

Против «Закона о противодействии нелегитимным действиям суда» проголосовали 140 конгрессменов, включая бывшего спикера палаты Нэнси Пелоси. В поддержку законопроекта выступили 198 республиканцев и 45 демократов.

«МУС создал прецедент, признав самооборону уголовным преступлением. Преследование грозит любой стране, защищающейся от врага, использующего население как живой щит. Это превращение международного права в орудие войны», — заявил конгрессмен от Демократической партии Ричи Торрес.

Согласно закону, рестрикциям могут быть подвергнуты представители МУС, преследующие граждан США и их союзников, не признающих юрисдикцию суда. Кроме того, гражданам США запрещено финансировать деятельность МУС. Вместе с этим в документе осуждается выдача ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Как передавало ИА Регнум, МУС в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа. Отмечалось, что власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по мирным жителям и не позволяли оказывать им помощь.

Сенатор США Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 24 ноября пригрозил санкциями американским союзникам, если те попытаются помочь МУС арестовать израильского премьера. Вместе с тем сенатор не уточнил, какие именно санкции он имеет в виду.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 ноября отметил, что для России решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху является ничтожным. Он добавил, что принятие такого решения «вряд ли чему-то помогает».