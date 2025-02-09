Мелитополь, 9 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на транспортное средство в селе Луговое Васильевского муниципального округа. Об этом 9 февраля сообщил минздрав Запорожской области.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Он получил мино-взрывные ранения средней степени тяжести. В условиях областной больницы Мелитополя ему оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — указано в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что для специализированного лечения пострадавшего направили в медицинскую организацию Симферополя.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля украинская армия ударила беспилотниками по двум школам на территории Запорожской области. Здание недействующей школы загорелось. Пожар оперативно потушили. В другой находились 27 детей, которых оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.

9 февраля появилось видео, на котором водитель легкового авто в последний момент резко увернулся от удара беспилотника ВСУ на трассе Мелитополь — Васильевка.