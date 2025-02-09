Мелитополь, 9 февраля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Беспилотник украинских формирований попытался атаковать на трассе Мелитополь — Васильевка в Запорожской области легковой автомобиль, водитель которого в последний момент резко увернулся от удара. Соответствующие кадры 9 февраля опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

На видеозаписи можно увидеть, как украинский БПЛА пытается ударить по легковому автомобилю, однако водитель в последний момент резко поворачивает влево, и удар проходит мимо.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля дрон украинских формирований нанёс удар по грузовому автомобилю в селе Шелаево Белгородской области. В результате этого пострадал мужчина, его с ранениями лица и предплечья доставили в областную клиническую больницу.

Ранее, 6 февраля, украинская армия атаковала дроном автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. Находившиеся в машине мужчина и две девушки 18 и 14 лет скончались на месте.