Мелитополь, 5 февраля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Украинские формирования нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по двум школам на территории Запорожской области. Об этом 5 февраля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зафиксированы террористические атаки БПЛА на две общеобразовательные школы в Пологовском муниципальном округе. Ночью зафиксирована массированная атака украинских БПЛА по недействующей школе в селе Пологи», — процитировал его слова ТАСС.

По словам главы области, в результате атаки здание школы загорелось и на ликвидацию возгорания прибыли сотрудники МЧС.

«Утром же атака носила максимально беспринципный характер: тремя беспилотниками атакована территория школы в селе Шевченково», — отметил Балицкий.

Он уточнил, что в этот момент в здании учебного заведения находились 27 детей, которых в оперативном порядке эвакуировали, никто не пострадал.

«Сегодняшние атаки на учебные учреждения, вчерашняя атака на школьный автобус — циничный терроризм, на который способны только фашисты», — также добавил Балицкий.

Глава региона отметил, что комитет по безопасности Запорожской области и региональное министерство образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населённых пунктах, приближённых к линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля украинской дрон нанёс удар по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе в Запорожской области. В результате атаки пострадали пятеро детей и водитель, который находится в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело поле удара беспилотника украинских формирований по школьному автобусу в Запорожской области. Балицкий отметил, что этим преступлением киевский режим показал, что для него нет ничего святого и он готов на всё.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ) Элизабет Троссел 4 февраля заявила, что управление следит за сообщениями об атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позднее призвала ООН жёстко осудить удар украинских формирований по автобусу с детьми.