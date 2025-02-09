Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могут столкнуться с последствиями девятибалльного землетрясения и 30-ти метрового цунами на тихоокеанском побережье страны. Об этом сообщили исследователи из Колумбийского университета, пишет 8 февраля Daily Mail.

WILL OLIVER/EPA/ТАСС

Уточняется, что мощное землетрясение может создать движение тектонических плит на подводной линии разлома в зоне субдукции Каскадия, которая простирается от юга Канады до севера американского штата Калифорния вдоль западного побережья США. По прогнозам учёных, землетрясение может стать самым разрушительным в истории США.

Обнаружено, что разлом не является одной непрерывной полосой, как большинство линий разломов, а разделяется на четыре сегмента, поэтому последствия движения тектонических плит могут оказаться более катастрофичными, чем предполагалось ранее. Сейсмологи поясняют, что тектонические плиты могут скользить друг под другом, создавая большее давление и провоцируя сильные землетрясения. Исследователи не исключают, риск землетрясения магнитудой до 9,0, которое создаст цунами, высота которого составит до 30 метров.

Наиболее сильный ущерб в результате такой природной катастрофы понесут штаты Вашингтон, Орегон и Калифорния. В результате удара стихии вероятна гибель около 10 тыс. человек. Ученые также предупредили о долгосрочных последствиях, таких как эпидемии, пожары, а также разливы опасных веществ от пострадавших заводов и других предприятий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что угроза цунами объявлена на побережье Пуэрто-Рико, на Кубе, в Гондурасе и на Виргинских островах после мощного землетрясения магнитудой 7,6 в Карибском море.

Подземные толчки магнитудой 7,6 зарегистрированы сейсмологами у берегов Каймановых Островов. Эпицентр располагался в 210 км к юго-западу от города Джорджтауна. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.