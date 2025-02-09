Великобритания, 9 февраля, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано сейсмологами у берегов Каймановых островов. Об этом 8 февраля сообщила геологическая служба США (USGS).

minnemom Каймановы острова

Подземные толчки зафиксированы в 23:23 по всемирному координированному времени (02:23 мск 9 февраля). Эпицентр располагался в 210 км к юго-западу от столицы Каймановых Островов, города Джорджтаун, где проживают более 29 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По данным Центра предупреждения о цунами (NOAA), на островах архипелага объявлена угроза цунами. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что курортный город Измир в Турции находится в зоне риска сильного землетрясения, которое может быть даже сильнее, чем прогнозируемое сейсмологами землетрясение в Стамбуле. Согласно расчётам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушится не менее 90 тыс. зданий, а около 4,5 млн жителей могут остаться без жилья.

На южном берегу Крыма в Ялтинском регионе 19 января зафиксировали два землетрясения и шесть слабых афтершоков. Первый толчок произошёл в 04:59 мск, его магнитуда составила 2,8, после чего последовало шесть афтершоков. Ещё один слабый толчок магнитудой 2,0 произошёл в 12:09 мск. Как отметили специалисты-сейсмологи, это нормальная сейсмичность, которая время от времени активизируется в различных районах Крыма.