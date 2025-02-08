Москва, 8 февраля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Причиной смерти американского режиссёра Дэвида Линча стала остановка сердца. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

Luca Carlino/Global Look Press Дэвид Линч

«В документе Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес непосредственной причиной смерти Дэвида указана остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни лёгких», — отмечается в материале от 7 февраля.

Также в отчёте отмечалось, что существенным фактором стало обезвоживание.

Как сообщало ИА Регнум, режиссёр скончался 15 января в возрасте 78 лет. В 2024 году у него диагностировали эмфизему лёгких. Из-за этого режиссёр принял решение более не покидать своего дома.

Ранее Линч рассказывал, что буквально не может передвигаться без кислородной маски. По его словам, курение было неотъемлемой частью жизни с тех пор, как режиссёр начал курить в возрасте всего восьми лет. Он не раз говорил, что ценит сам процесс курения — запах табака, его вкус, момент поджигания. Пагубную страсть он бросил лишь в 76 лет, жалея, что не сделал этого раньше.

Линча похоронили 22 января на кладбище Hollywood Forever Cemetery, предварительно кремировав.

В числе самых известных работ режиссёра сериал «Твин Пикс», а также фильмы «Голова-ластик», «Дюна», «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя».