Лос-Анджелес, США, 17 января, 2025, 02:53 — ИА Регнум. Не дожив четыре дня до 79-летия, 16 января скончался культовый американский кинорежиссёр и сценарист Дэвид Линч. Об этом сообщили его родные в соцсетях, некрологи опубликовали коллеги и почитатели «великого мистификатора».

Sasha Kargaltsev Дэвид Линч

Летом 2024 года Линч признался общественности, что у него диагностировали хроническое заболевание — эмфизему лёгких. Она, по его словам, мешала ему работать и приковала к дому. Болезнь развилась на фоне сильной тяги к курению.

Журналистам он не раз говорил, что ценит сам процесс курения — запах табака, его вкус, момент поджигания. Утренний ритуал с сигаретой и чашкой кофе был для Дэвида Линча настоящим удовольствием. Пагубную страсть он бросил лишь в 76 лет, жалея, что не сделал этого раньше.

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но он бы на это сказал: «Смотрите не на дырку, а на пончик», — написали родственники.

Критики называют режиссёрский стиль Линча сюрреализмом. Именно такой подход прославил его и сделал культовым режиссёром. При этом его фильмы редко становились хитами проката.

В основном Линч работал в жанре триллера, такими вышли «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя» и «Малхолланд Драйв». Его известный сериал «Твин Пикс» в 1990-е годы нарушил каноны телевизионной драматургии.

Линч начинал карьеру как художник, автор анимационных фильмов. Заметным его успехом стала картина «Человек-слон» (The Elephant Man) 1980 года, получившая восемь номинаций на премию «Оскар».

Всего в его копилке более десятка различных наград.

Кроме кино, Дэвид Линч увлекался живописью, музыкой и фотографией.

Из кино он ушёл в 2017 году, сказав, что кинематограф изменился, причём не в лучшую сторону.