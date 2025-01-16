Вашингтон, 16 января, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Американский кинорежиссёр и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщил в четверг, 16 января, журнал Variety.

Global Look Press/imago stock&people

В 2024 году Линч сообщал, что у него диагностировали эмфизему лёгких. Из-за этого режиссёр принял решение более не покидать своего дома.

Смерть Линча подтвердила его семья, сказано в сообщении.

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он сказал бы: «Смотрите на пончик, а не на дыру», — написали близкие режиссёра.

Линч родился в 1946 году в американском штате Монтана. Он учился в Пенсильванской академии искусств в Филадельфии. Первый короткометражный фильм Линч снял в 1967 году.

В числе самых известных работ режиссёра — сериал «Твин Пикс», а также фильмы «Голова-ластик», «Дюна», «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв», «Внутренняя империя».

Помимо кинематографа, Линч также занимался живописью и фотографией. Кроме того, в нескольких фильмах он принял участие в качестве актёра.