Москва, 6 февраля, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Необходимо повысить требования к поступающим в российские педагогические вузы для повышения качества образования в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 6 февраля на заседании Совета по науке и образованию.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Глава государства отметил, что большинство из тех, кто получил высшее образование, заявляют, что это не обеспечило их необходимыми практическими навыками для реальной работы.

«Основа для технологического лидерства страны формируется прежде всего учителем. А это значит, что нужно серьёзно повышать требования к поступающим в педагогические вузы абитуриентам по таким направлениям, как математика, физика, биология, химия», — заявил он.

Президент подчеркнул, что необходимо добиваться высокого уровня подготовки педагогов. Он также поддержал предложение создать педагогические модули в технических вузах, чтобы те, кто учится на математика, физика или инженера, мог также получить профессию учителя.

Как передавало ИА Регнум, Путин также в ходе заседания сообщил, что, согласно прогнозу, к 2029 году потребность экономики и социальной сферы в кадрах превысит 74 млн человек. Это почти на 1 млн больше, чем было в 2024 году. Ожидается, что больше всего будет спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.

Кроме того, Путин предложил убрать из образовательной программы вузов устаревшие и архаичные курсы. Их сохранение зачастую приводит к тому, что студенты теряют интерес к профессии и даже бросают обучение.