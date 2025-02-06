



Русские крейсера в Порт-Артуре

27 января 1904 года началась русско-японская война, окончившаяся неожиданным для многих поражением России и гибелью всего русского Тихоокеанского флота. Это трагическое событие позорным пятном легло на российского императора Николая II и его высших сановников, приведших страну к неслыханному позору. Но тысячи русских солдат, матросов и офицеров, мужественно и честно боровшихся с превосходящими силами противника, ни в чём не посрамили русского оружия. Многие из них сложили свои головы на полях сражений и утонули в морской пучине. Вечная им память и слава!

Однако у каждой войны есть не только конец, но и начало. Предпосылки к вооружённому столкновению на Дальнем Востоке между Россией и Японией стали возникать во второй половине 19-го века. Россия, продав Аляску Америке, начала укреплять своё влияние в Северном Китае и Корее. Стремительное строительство Великого Сибирского железнодорожного пути, соединившего запад и восток огромной страны, приблизила окраины империи к центру и дала возможность двигаться дальше — туда, где ещё не утвердились европейские хищники, прежде всего, Великобритания.

Раздел Китая европейскими державами и Японией

Англия в это время уже тянула свои жадные руки к Тибету, её войска проникли в юго-восточную часть Персии, бесцеремонно хозяйничали на всей территории Афганистана, выйдя к сухопутным границам Российской империи. И неожиданное укрепление позиций России на Дальнем Востоке стало очень неприятным сюрпризом для Туманного Альбиона. Но самой воевать с Россией Англия не хотела — ещё во время Крымской войны она понесла недопустимо высокие потери в прямом столкновении с русскими и поэтому сделала ставку на Японию — единственную азиатскую страну, которая не только сумела отстоять свою территорию от европейской экспансии, но и сама развивалась усиленными темпами, в том числе и в военном отношении, успешно используя достижения западной цивилизации.

На данном этапе истории интересы двух империалистических держав сошлись. В обмен на противостояние России в Тихоокеанском регионе Англия уступала Японии пальму первенства в Китае и Корее.

В Японию хлынули английские капиталы и вооружения, на её верфях строились японские боевые корабли — основа будущего могущества Страны восходящего солнца. А Россия между тем решала свои задачи: ей нужен был незамерзающий порт-база для российского флота в Тихоокеанском регионе.

Лучше всего для этого подходило побережье Кореи, находившейся в феодальной зависимости от Китая. С обеими странами, несмотря на некоторые шероховатости, у России складывались вполне приемлемые отношения. Да и с Японией до определённого периода тоже, российский флот даже базировался длительное время в японском порту Нагасаки. Но времена меняются. Япония уже становилась в ряд передовых империалистических держав, и её устремления были далеко не миролюбивы.

Но и Англия не утратила желания закрепиться на побережье Кореи. Её острое соперничество с Россией за обладание незамерзающими корейскими портами приобретало порой ожесточённый характер. Так, в апреле 1885 года англичане силой захватили порт Гамильтон, находящийся на корейском острове Комуньдо, и оставили его лишь через два года под давлением России и Китая.

Русский плакат начала Русско-японской войны, 1904. Японский император и его лукавые доброжелатели Джон Булль и Дядя Сэм

Английские военные суда неоднократно заходили в Порт-Артур и вполне могли захватить его, опередив русских. В конце ноября 1897 года русская эскадра под руководством контр-адмирала М. А. Реунау вошла в гавань Порт-Артура. В декабре сюда же прибыли два английских крейсера, но через три часа покинули порт, не решившись вступить в открытое противостояние с русскими.

16 июля 1894 г. английское правительство подписало с Японией союзнический договор, направленный на поддержку Японии в ее агрессивной политике, и через две недели после этого Япония напала на Китай.

В 1895 году, после окончания войны с Китаем, армия и флот которого потерпели сокрушительные поражения и капитулировали, Япония почувствовала себя полным хозяином и в Китае, и уж тем более и в Корее. Однако агрессоры получили неожиданный отпор со стороны России, Франции и Германии, которые практически в ультимативном порядке потребовали вывода японских войск со всех захваченных территорий. Японии пришлось ограничиться получением контрибуции и островом Тайвань, но злобу, в первую очередь на Россию, она затаила и начала всестороннюю подготовку к будущей войне именно с Россией.

Карта следования скорых поездов по маршруту Москва — Дальний (1903 год). Время в пути — 13-14 суток

К тому же 15 марта 1898 года в Пекине была подписана русско-китайская конвенция, согласно которой территория Квантунского полуострова на 25 лет передавалась в аренду России. Статья 6 конвенции объявляла Порт-Артур закрытым военным портом России и Китая. 16 марта в Порт-Артуре был поднят российский флаг. В Маньчжурии усиленными темпами продолжалось строительства КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги).

Такого унижения Япония простить России не могла — у неё из горла вырывали кусок, который она уже практически проглотила. Россия, в первую очередь под давлением западных стран, пошла на некоторые уступки и согласилась уступить сферу влияния в Южной Корее Японии, оставив в порту Чимульпо для охраны российской дипломатической миссии два боевых корабля — бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец».

Крейсер I ранга «Варяг»

Но Японии — молодому империалистическому хищнику подачки были не нужны, японский император хотел получить всё! Японские империалисты строили грандиозные планы по захвату огромных территорий в Азии, Тихоокеанском бассейне, всего российского Дальнего Востока и даже Сибири, вплоть до Уральских гор.

В 1900 году, во время подавления международной коалицией народного восстания в Китае, вошедшего в историю как «Боксёрское восстание», Россия значительно усилила своё военное присутствие в Маньчжурии и Корее, что очень не понравилось западным державам и Японии. Под их давлением Китай потребовал вывода российских войск, но никаких реальных шагов для этого не предпринимал, явно давая понять, что это не его решение. Япония же использовала эту ситуацию как официальный предлог для развязывания войны с Россией

Летом 1903 года Япония возобновила настойчивые требования о выводе русских войск из Маньчжурии, позднее добавив требование о расширении своего протектората на всю Корею. Российское правительство настаивало на том, что маньчжурский вопрос касается исключительно России и Китая и что Япония вообще не должна вмешиваться в маньчжурские дела.

На мировой арене Россия внезапно оказалась в одиночестве перед полностью готовым к войне врагом — её недавние союзники: Франция и Германия ловко увильнули в сторону, а Англия практически открыто встала на позицию Японии. США с удовлетворением наблюдали за происходящим, не делая никаких попыток к примирению сторон. Американский президент Теодор Рузвельт официально заявил, что в предстоящей войне США будут придерживаться благоприятного для Японии нейтралитета.

23 декабря 1903 года со стороны Японии уже в ультимативной форме последовали новые требования относительно Южной Маньчжурии и Кореи.

И хотя ответ с компромиссным вариантом разрешения ситуации им был направлен, под предлогом неполучения ответа на свои требования Япония 24 января 1904 года разорвала дипломатические отношения с Россией. Российскому посланники борону Розену было предложено вместе с миссией незамедлительно покинуть Токио, а японский флот в тот же день получил приказ выйти в море.

Время для вероломного нападения Японией было выбрано не случайно и не зависело ни от переговоров с Россией, ни от её действий. План подготовки к войне Страной восходящего Солнца был перевыполнен по всем показателям, и японские вооружённые силы, в том числе военный флот, находились в полной боевой готовности с осени 1903 года. Как только установился постоянный ледяной покров в районе Владивостока и прибыли два новых боевых корабля из Италии, последовало немедленное нападение.

Без победы на море безразмерные имперские амбиции Японии вообще теряли всякий смысл. Поэтому Япония сделала всё возможное, чтобы её флот гарантированно одержал победу над российским.

В то время как русский боевой флот на Дальнем Востоке состоял из семидесяти пяти единиц общим водоизмещением 192 276 т, японский активный флот насчитывал около ста кораблей водоизмещением 260 931 т. Если принять во внимание боевые качества русских и японских кораблей, их вооружение и скорость хода, то сила японского флота превышала русский не менее чем в полтора раза.

Знаменитый корабль, вместе с Варягом прорывался из порта Чемульпо. Подорван на рейде, впоследствии поднят японцами

Особенно сильны и опасны были новые миноносцы. Их производили в Англии и Германии и в разобранном виде доставляли в Японию; окончательная сборка же осуществлялась на верфях города Йокосука. Японские миноносцы, как, впрочем, и их крейсеры, превосходили русские корабли по скорости хода и мощности вооружения. К началу войны императорский флот Японии включал в себя 19 эскадренных и 82 номерных миноносца (меньших по размеру и не имеющих названия, носивших только бортовой номер). Русские могли им противопоставить только 25 эскадренных миноносцев, базирующихся в Порт-Артуре, и 10 номерных миноносцев Владивостока.

К началу войны регулярные сухопутные войска России на Дальнем Востоке насчитывали 98 000 человек личного состава и 272 орудия. Охранная стража КВЖД составляла 24 000 человек при 48 орудиях. В японской армии под ружьём находилось более 440 000 солдат, и японская армия могла быть переброшена на Корейский полуостров в течение нескольких суток

Чтобы российский воинский эшелон, вышедший из Челябинска, достиг места предполагаемого театра военных действий, должно было пройти не менее 20 суток, а из Санкт-Петербурга — все 50.

Соединённый японский флот под командованием вице-адмирала Того 24 января 1904 года покинул военно-морскую базу Сасебо и направился в Жёлтое море. Он включал в себя 14 крейсеров, 6 броненосцев и около 40 миноносцев — силу, способную одним ударом решить исход предстоящей войны с Россией. Вслед за боевыми кораблями эскадры следовали транспортные суда с десантом и вооружением.

Японское командование располагало исчерпывающими разведданными о местонахождении каждого боевого русского корабля в Порт-Артуре и Чемульпо, подробными картами гаваней и прибрежных территорий, а также расположением русских артиллерийских батарей.

Японский адмирал в предстоящей операции поставил следующую задачу своим подчинённым: «Я предлагаю теперь же со всем флотом направиться в Желтое море и атаковать суда неприятеля, стоящие в Порт-Артуре и Чемульпо. Начальнику 4-го боевого отряда контр-адмиралу Уриу со своим отрядом (с присоединением крейсера «Асама») и 9-му и 14-му отрядам миноносцев предписываю идти в Чемульпо и атаковать там неприятеля, а также охранять высадку войск в этой местности. 1-й, 2-й и 3-й боевые отряды вместе с отрядами истребителей пойдут прямо в Порт-Артур. Отряды истребителей ночью атакуют неприятельские суда, стоящие на рейде. Эскадра же должна атаковать неприятеля на следующий день».

25 января специально выделенный отряд кораблей под командованием контр-адмирала С. Уриу отделился от главных японских сил и последовал по направлению к корейскому порту Чемульпо, где предполагалось высадить десант и захватить или уничтожить два русских боевых корабля — крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец».

Сил для этого было вполне достаточно — 6 крейсеров и 8 миноносцев с лёгкостью должны были справиться с незначительными силами противника.

Основной японский флот тем временем приблизился к Порт-Артуру и никем не обнаруженный 26 января стал на якорь в 44 милях от русской крепости. Через 6 часов на японском флагмане — эскадренном броненосце «Мисака» взвился сигнал о начале военных действий.

Утром 26 января в Порт-Артур прибыл японский консул, чтобы вывести из русского укрепления японских подданных. Для этого англичане любезно предоставили ему свой пароход. Естественно, он ещё раз лично уточнил дислокацию русских военных кораблей и убедился, что внезапного нападения никто не ждёт. В открытом море его уже поджидал японский флот адмирала Того.

В ночь с 26 на 27 января японские миноносцы, обойдя стороной два сторожевых русских корабля и ориентируясь по огням Ляотишанского маяка, беспрепятственно приблизились к стоящим на внешнем рейде Порт-Артура русским кораблям и выпустили по ним рой торпед. Последствия могли быть просто ужасными, ведь с кораблей даже не были спущены в воду противоминные сети, что ещё раз говорит о том, что нападение было вероломное и неожиданное, и, к сожалению, не последнее такое в истории Российского государства. К тому же русские корабли ещё и освещались прожекторами крейсера «Паллада» и броненосца «Ретвизан», представляя собой прекрасные цели в лунную, практически безветренную ночь.

Русским повезло, если можно это назвать везением, — от торпедной атаки, начавшейся в 23 ч. 28 минут и окончившейся в 1ч. 45 мин., серьёзно пострадали только три русских корабля, но каких! Из строя вышли крейсер «Паллада» и два лучших российских эскадренных броненосца — «Цесаревич» и «Ретвизан».

Ответный огонь по невидимому противнику не принёс существенных результатов, но заставил врага прекратить атаки и отступить. Неподготовленность к нападению подтверждает и вопиющая несогласованность действий флота и крепостной артиллерии, которая не сделала ни одного выстрела по врагу — артиллеристы на берегу просто не знали, что происходит, и не получили никаких указаний, хотя сражение шло больше двух часов!

Бой в Жёлтом море

В 11 часов утра 27 января 1904 года главные силы японского флота вступили в сражение с российским флотом у Порт-Артура, но существенного результата не добились и через 40 минут боя отошли на дистанцию, не позволяющую русским береговым батареям вести по ним огонь.

Во время боя выяснилось ещё одно неприятное обстоятельство — русские корабли, не окрашенные в защитный цвет, чётко выделялись на морской поверхности, японские же практически полностью сливались с поверхностью моря, затрудняя русским морякам ведение прицельного огня.

В этом бою получили незначительные повреждения броненосец «Полтава», крейсера «Аскольд» и «Новик». Несколько японских кораблей также несли на себе повреждения различной степени тяжести.

…Обеспокоенный внезапно пропавшей телеграфной связью в Чемульпо капитан крейсера «Варяг» Всеволод Фёдорович Руднев 26 января отправил канонерскую лодку «Кореец» в Порт-Артур для выяснения обстановки. Однако при выходе в открытое море она была атакована японскими миноносцами эскадры Уриу.

Уклонившись от торпед противника и произведя несколько ответных выстрелов, канонерская лодка, воспользовавшись густым туманом, сумела оторваться от противника и невредимой вернуться обратно. Командир «Корейца» капитан 2-го ранга В. П. Беляев доложил Рудневу о случившемся. Оба понимали, что, возможно, это война и путь на родину им закрыт.

Тем временем японские транспортные суда под охраной миноносцев пристали к берегу и начали высаживать десант

Вместе с войсками с японских кораблей сгружались многочисленные воинские припасы и вооружение. Русским оставалось только пассивно наблюдать за происходящим… Крейсеры японцев маячили неподалеку, перекрывая русским кораблям выход из гавани.

Согласно имеющимся инструкциям, равносильным приказу, В. Ф. Руднев, в частности, был обязан: «Не препятствовать высадке японских войск, если бы таковая совершилась до объявления войны» и «ни в каком случае не уходить из Чемульпо без приказания, которое будет передано тем или другим способом».

Вследствие невозможности помешать десантированию русский капитан передал официальный протест на действия японцев капитану 1-ранга Бэйли, командиру английского крейсера «Tелбот». Через англичан русские получили ответ от японцев, что они не собираются никого атаковать и нападение на «Корейца» — досадное недоразумение.

Однако на следующее утро, 27 января, как только экспедиционный корпус и его снаряжение оказались на суше вне досягаемости русских орудий, последовал предательский удар — русским было объявлено, что между Японией и Россией началась война…

Далее последовало ультимативное требование японцев покинуть порт до полудня. В случае неповиновения Уриу грозил расстрелять русские корабли прямо на рейде. Капитаны русских кораблей, безоговорочно поддержанные экипажами, решили с боем прорываться в Порт-Артур, хотя каждый понимал, что исход сражения предрешён — один новейший японский крейсер «Асама» по огневой мощи превосходит оба русских корабля, вместе взятые.

«Мы идем на прорыв и вступим в бой с вражеской эскадрой, как бы она сильна ни была. Мы не сдадим кораблей и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови», — с такими словами обратился В. Ф. Руднев к подчинённым.

В 11часов 30 минут российские корабли отправились в свой последний короткий военный поход — навстречу неминуемому поражению в неравной битве, навстречу вечной славе и бессмертию. Их провожали команды иностранных судов — в торжественном строю, под звуки российского гимна.

Через 15 минут русские корабли уже находились в прямой видимости японского флота, и на японском флагмане незамедлительно был поднят сигнал с требованием спустить русский военный флаг и сдаться на милость победителей. Не получив ответа, Уриу отдал приказ открыть огонь, и орудия главного калибра «Асамы» дали первый залп… Немного сократив дистанцию, крейсер «Варяг» открыл ответный огонь.

Лучший японский броненосный крейсер «Асама» являлся опаснейшим противником. Против 12 152-мм орудий «Варяга» у него имелись 14 152-мм и 4 новейших 203-мм орудия. Ну и снаряды, начинённые ужасающей «шимозой»!

Первый снаряд поразил русский крейсер в 12:09, разрушив верхний мостик. От взрыва погибли младший штурман Алексей Нирода и сигнальщик Гавриил Миронов, это были первые потери «Варяга»

Загорелся настил палубы, от ядовитого чёрного дыма стали задыхаться и теряли сознание люди. Крейсер вел интенсивный и меткий огонь по противнику из всех орудий правого борта, которыми командовал отличный мастер своего дела, старший комендор Кузьма Васильевич Хватков. Не долечившись в лазарете после операции, он прибыл на корабль накануне сражения и прекратил бой последним, когда все орудия правого борта были разбиты, а его товарищи ранены или убиты.

От сосредоточенного огня шести японских крейсеров море буквально кипело вокруг «Варяга», попадания крупнокалиберных фугасных снарядов раз за разом сотрясали его корпус, на борту корабля то и дело вспыхивали многочисленные пожары.

В течение последующих десяти минут на корабле была уничтожена дальномерная станция, пять подводных пробоин вызвали сильный крен, одно за другим выходили из строя орудия, более ста человек было ранено, два десятка моряков убито.

Раненный в голову капитан корабля Руднев продолжал руководить боем, корабль продолжал сражаться. Падали убитые и раненые матросы и офицеры, от удушливого дыма задыхались живые, рухнула срезанная снарядом труба, отказало рулевое устройство, и корабль был лишён манёвра.

Сблизившись с врагом до 5 миль, корабль получил тяжелейшее повреждение кормы по левому борту и накренился — возникла угроза затопления угольных отсеков и опрокидывания судна. Героическими усилиями экипажа эта угроза была предотвращена…

Используя ручное управление, прикрываемый орудийными залпами тихоходного «Корейца», подошедшего к месту сражения, «Варяг» начал разворот, ведя огонь из уцелевших орудий левого борта. Комендор Фёдор Елистратов удачным выстрелом из шестидюймового орудия уничтожил кормовой мостик «Асамы», отомстив за погибших товарищей. Вскоре загорелся ещё один японский крейсер, а один из миноносцев зачерпнул бортом воду и пошёл ко дну…

45 минут продолжалось это беспримерное сражение в студёном январском море возле корейского побережья. Выпустив по врагу 1105 снарядов, орудия «Варяга» замолчали — восемь 152-мм орудий вышли из строя, лишённый манёвра корабль становился просто мишенью для озверевшего врага. И Руднев принял решение возвратиться в Чемульпо…

Можно с уверенностью сказать, что героический экипаж крейсера бился с врагом до последней возможности, до последнего патрона. Дальше мог последовать только плен, и командир повёл тяжело израненный корабль обратно в порт. Его отход прикрывали орудия «Корейца», выпустившего по врагу 52 снаряда. Японцы не посмели преследовать такого отважного и неуступчивого противника…

Из рапорта Руднева: «С полным убеждением можно сказать, что «Варяг» благодаря удивительной стойкости, беззаветной храбрости и безупречному выполнению воинского долга офицеров и команды с достоинством поддержал честь русского флага…» В бою погибли 23 русских моряка, еще 10 тяжелораненых умерли в лазаретах после эвакуации. Ранения получили более 190 человек…

Иностранные команды были просто восхищены мужеством русских моряков и приветствовали их как победителей. Восстановить рулевое управление крейсера «Варяг» не удалось, и на офицерском совете было принято горестное, но единственно верное решение — самим уничтожить свои корабли, чтобы они не достались врагу.

«Кореец» был взорван, а «Варяг» пришлось затопить — иностранцы испугались за свои корабли, их просьбу пришлось удовлетворить. Команда покинула корабль, на борту задержалась группа добровольцев, которым было поручено открыть кингстоны.

Русские моряки, выполнившие последний приказ командира по затоплению крейсера, в ледяной воде вплавь добирались до французских катеров, так как на «Варяге» не осталось ни одной целой шлюпки. Был среди них и Кузьма Хватков. Последним из воды подняли матроса Василия Белоусова, уже практически потерявшего сознание и из последних сил державшегося за льдину.

Все иностранные суда, за исключением американского, с готовностью приняли на свой борт русских моряков. Их капитаны отказались выдать их японцам в качестве военнопленных.

На тонущем корабле снова вспыхнул пожар, стали взрываться уцелевшие боеприпасы. Под эту канонаду и ушёл под воду легендарный корабль с гордо развевающимся на мачте Андреевским флагом. «Варяг» унёс на дно и часть погибших русских моряков, став для них братской могилой на далёкой чужбине.

Последним сгорел русский транспортный пароход «Сунгари», оказавшийся волей случая в порту Чемульпо.

На следующий день после сражения экипажи иностранных судов стали свидетелями постыдного зрелища — японцы лихорадочно спиливали мачты и трубы своего затонувшего на мелководье корабля, чтобы скрыть свой позор — 14 японских кораблей в открытом бою не смогли уничтожить всего двух противников.

А их «неуязвимый» броненосный крейсер «Асама» получил в бою такие повреждения, что с трудом дошёл до Японии и длительное время простоял на ремонте. Именно усиленная бронезащита сыграла с японским крейсером злую шутку — против такой брони и были рассчитаны русские бронебойные снаряды, которые, пробивая внешнюю броню, и рвались там, где им и положено, то есть внутри судна. Серьёзно пострадали и остальные японские корабли, в том числе крейсер «Чиодо», недавний «добрый» сосед «Варяга» в Чемульпо.

Японцы официально не признали ни одного попадания русского снаряда в их корабли. Но, отдавая должное мужеству и отчаянной храбрости русских моряков крейсера «Варяг», император Японии Муцухито в 1907 году наградил командира русского крейсера «Варяг» Руднева орденом Восходящего Солнца II степени, который тот принял, но носить отказался.

27 января был обнародован Высочайший манифест Николая II с официальным объявлением о начале Русско-японской войны. Высочайший манифест микадо — императора Японии о начале войны с Россией официально вышел на следующий день после опубликования российского, 28 января.

Заселение Маньчжурии японцами в нарушение договора. 1910

«Совершенно непонятный, глупый европейский обычай» сначала объявлять войну, а уже после этого начинать военные действия, видимо, оказался чужд самурайскому кодексу чести. Напасть внезапно, из-за угла, и уничтожить как можно больше ничего не подозревающих людей — это, видимо, больше соответствовало имперским амбициям японцев.

После проведения всех необходимых процедур русские моряки из Чемульпо были доставлены в Одессу, где их встречали как героев. Далее их ждала столица российской империи — Санкт-Петербург.

Первые награды герои получили в порту Одессы, ещё не сойдя на берег, — офицерам вручили ордена Святого Георгия Победоносца IV степени. Нижние чины команд «Варяга» и «Корейца» тоже стали георгиевскими кавалерами — они были награждены знаками отличия Военного ордена IV степени, а двое из них — III, так как уже имели георгиевские награды.

Празднования повторились и в Севастополе — главной военно-морской базе российского Черноморского флота. В первой декаде апреля специально выделенный поезд отправился в Санкт-Петербург, в его вагонах разместились 630 матросов и офицеров крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Поезд проследовал через Москву и 16 апреля прибыл к месту назначения. На Николаевском вокзале торжественную встречу возглавлял великий князь Алексей Александрович. Праздничным маршем в окружении многотысячной ликующей толпы горожан флотские экипажи проследовали по Невскому проспекту до Зимнего дворца, где их уже ожидал российский император Николай II.

Во время приема, который проходил в Белом и Николаевском залах Зимнего дворца, император обратился к героям «Варяга» и «Корейца» с речью: «Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми и благополучно вернувшимися. Многие из вас своей кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов наших предков, дедов и отцов, которые совершили их на «Азове» и «Меркурии». Теперь и вы прибавили своим подвигом новую страницу в истории нашего флота, присоединили к ним имена «Варяга» и «Корейца». Они также станут бессмертными. Уверен, что каждый из вас до конца своей службы останется достойным той награды, которую я вам дал. Вся Россия и я с любовью и трепетным волнением читали о тех подвигах, которые вы явили при Чемульпо. От души спасибо вам, что поддержали честь Андреевского флага и достоинство Великой Святой Руси!»

Командир крейсера «Варяг» Всеволод Федорович Руднев был награжден орденом Святого Георгия IV степени и произведен во флигель-адъютанты.

10 июля 1904 года, ещё во время Русско-японской войны, была учреждена медаль «За бой «Варяга» и «Корейца» при Чемульпо». И к награждению были представлены все члены команд героических кораблей, без различия званий и должностей. Для этой медали была изготовлена оригинальная лента, представлявшая собой расположенный вертикально Андреевский флаг. Всего было отчеканено 697 медалей.

В честь пятидесятилетия со дня боя у Чемульпо Президиум Верховного Совета указами от 8 февраля и 24 августа 1954 года, 10 марта и 9 августа 1955 года наградил медалями «За отвагу» оставшихся в живых участников боя.

О подвиге русских моряков-героев написаны две песни, обе они пользовались бешеным успехом и популярностью в России. Не забыты они и в настоящее время.

В память о героях морского боя при Чемульпо в годы русско-японской войны были установлены памятники во Владивостоке на морском кладбище и в городе Туле, на родине командира корабля-героя В. Ф. Руднева. Именем российского героя названы гора и бухта в заливе Петра Великого.