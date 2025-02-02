Белгородский район, Белгородская область, 2 февраля, 2025, 08:54 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали посёлок Малиновка в Белгородском районе с помощью дрона, в результате погиб мирный житель. Об этом сообщил 2 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ВСУ целенаправленно ударили беспилотником по посёлку. В результате взрыва мужчина был смертельно ранен.

«От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — написал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января украинский беспилотник атаковал посёлок Разумное в Белгородской области, жертвами атаки стали женщина и её двухлетний ребёнок. Глава семьи и другой ребёнок были ранены, их доставили в больницу. Дом, где жила семья, частично разрушен.