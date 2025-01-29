Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, 29 января, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Ребёнок и женщина стали жертвами атаки украинского беспилотника на посёлок Разумное в Белгородской области. Об этом сообщил 29 января глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Губернатора Белгородской области

«В посёлке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребёнок и его мама», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, по данным Гладкова, пострадали два человека — ребёнок и его отец. Их госпитализируют.

Дом при атаке получил частичные разрушения. Губернатор поручил министру строительства Белгородской области Оксане Козлитиной решить вопрос с экспертизой повреждённого жилья.

Глава региона отметил, что дом охраняют бойцы самообороны. Он добавил, что данные о последствиях атаки уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 января мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в городе Грайвороне Белгородской области. Он получил непроникающее ранение грудной клетки. При сбросе взрывных устройств с украинского беспилотника в двух квартирах выбило остекление. Также повреждения получили четыре автомобиля.

21 января в Белгородской области водитель легковушки пострадал при атаке украинского беспилотника на транспортное средство. Мужчину доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки.