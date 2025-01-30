Бишкек, 30 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии пресекли деятельность преступной группировки, которая за три года поставила из США через Киргизию в Россию более 300 единиц огнестрельного оружия, сообщила в четверг, 30 января, пресс-служба комитета.

ГКНБ

«Выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США — Кыргызстан — Россия», — сказано в сообщении.

Основными «клиентами» группировки были представители криминалитета, отметила пресс-служба. В состав преступной группы входили граждане США, РФ и Киргизии. В Россию они переправляли пистолеты («Глок», CZ, SIG SAUER), штурмовые винтовки (AR-15, SIG SAUER), дробовики «Беннели» и боеприпасы.

В США члены группы покупали оружие в интернет-магазинах, под видом видеоаппаратуры отправляли его в Киргизию и в дальнейшем в РФ. Один из членов преступного сообщества был задержан с поличным. Его заключили под стражу. Следствие устанавливает иных причастных лиц, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки с Украины под видом церковной утвари. Взрывчатка отправлялась транзитом через европейские государства в партии православных икон.

Ранее в январе сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность свыше 100 подпольных оружейников в 40 регионах. В ходе операции было изъято 355 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, включая пулемёты, автоматы и пистолеты.