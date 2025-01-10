Москва, 10 января, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность свыше 100 подпольных оружейников в 40 российских регионах. Об этом 10 января сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Снимок с видео/Центр общественных связей ФСБ России/ТАСС

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 109 жителей из 40 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведённой операции было изъято 355 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, включая пулемёты, автоматы, пистолеты-пулемёты, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатомёты, огнемёты, противопехотные и противотанковые мины и гранаты, а также более 35 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 94,6 тыс. патронов различного калибра.

При этом удалось прекратить деятельность 38 подпольных мастерских, в которых модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.

В ЦОС уточнили, что силовики провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве и Донецкой Народной Республике, республиках Адыгея, Коми, Якутия, Тува и Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях.

В ФСБ добавили, что продолжают работу, направленную на выявление и пресечение связанных с незаконным «оружейным бизнесом» преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября 2024 года в ЦОС ФСБ рассказали, что сотрудники силовых ведомств с августа по сентябрь обнаружили и закрыли 59 подпольных оружейных мастерских в 39 регионах России. В ходе этих действий удалось изъять 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В конце августа в ФСБ сообщили о пресечении незаконной деятельности подпольных оружейников в 51 российском регионе. Сотрудники спецслужбы изъяли 586 единиц огнестрельного оружия и свыше 467 кг взрывчатки.