Москва, 30 января, 2025, 10:33 — ИА Регнум. В 2025 году планируется запустить офлайн-продажу алкоголя с использованием биометрии. Об этом сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Что касается алкоголя, то его продажа дистанционным способом сейчас запрещена. Однако в офлайне ограничений нет. Здесь биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами. Наш сервис уже готов к использованию в офлайне, и в этом году мы планируем представить его в сотрудничестве с торговыми сетями», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Поволоцкий уточнил, что биометрия может использоваться для офлайн-продажи любых товаров с возрастными ограничениями, что существенно ускорит процесс самообслуживания на кассах в магазинах, где сейчас требуется вызывать сотрудника для подтверждения возраста. Он также напомнил, что правительство разрешило применять биометрию, зарегистрированную в приложении Единой биометрической системы, для подтверждения возраста при покупке энергетиков.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, предполагающий продажу алкоголя совершеннолетним только при наличии в профиле на «Госуслугах» отметки об обследовании и консультации у нарколога. Согласно документу, порядок внесения отметок должен определять уполномоченный правительством орган исполнительной власти. В случае принятия нормы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее, 29 ноября, на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами.