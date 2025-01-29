Калуга, 29 января, 2025, 22:59 — ИА Регнум. Четыре уголовных дела возбудили после убийства трёх сотрудников Куйбышевского лесничества в деревне Усохи Калужской области. Об этом 29 января сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным ведомства, ранее возбудили уголовное дело по статье «Убийство трёх лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Затем дополнительно были возбуждены три уголовных дела по статьям: «Незаконное лишение свободы» (п. «г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), «Умышленное уничтожение имущества путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ), «Незаконный оборот оружия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следствие установило, что утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества (четверо мужчин и одна женщина) прибыли по месту жительства 64-летнего мужчины для проверки информации о незаконной рубке лесных насаждений. Предположительно, возле дома подозреваемый открыл огонь из пистолета ТТ. Погибли трое мужчин. Двух других сотрудников лесничества, в том числе женщину, злоумышленник увёл к себе домой, а затем надел на них наручники. После этого он отогнал от дома служебный автомобиль и поджёг его. В салоне машины обнаружили обгоревшее тело одного из сотрудников лесничества.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Мужчина свёл счеты с жизнью. Удерживаемых им сотрудников лесничества освободили. Их госпитализировали, оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

Нападавший ранее был судим. Правоохранители обнаружили в его доме оружие и боеприпасы. Следователи объединили все материалы в одно производство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что сотрудники лесничества выехали к мужчине в Куйбышевском районе, который занимался несанкционированной вырубкой деревьев. При задержании он оказал сопротивление и захватил заложников. Трое лесничих погибли.

Женщина-инженер, которую злоумышленник взял в заложники, смогла вызвать полицию. Пока правоохранители ехали на место преступления, преступник покончил с собой.