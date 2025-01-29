Калуга, 29 января, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Злоумышленник, застреливший троих сотрудников лесничества в Калужской области, перед этим взял в заложники ещё двоих работников лесной охраны, приковав их наручниками у себя в доме, сообщил в среду, 29 января, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомлённый источник.

Пресс-служба СУ СК Калужской области

По этим данным, сотрудники лесничества обнаружили незаконную вырубку 28 января. Утром 29 января пять работников лесоохраны приехали к дому «чёрного лесоруба» в деревне Усохи.

«Мужчина открыл стрельбу и застрелил троих сотрудников лесоохраны: замдиректора лесничества, лесника и водителя. Ещё двоих работников лесоохраны — мужчину и женщину — он взял в заложники и приковал наручниками в своем доме», — рассказал источник.

Женщина-инженер, которую злоумышленник взял в заложники, смогла вызвать полицию, сказано в сообщении. Пока правоохранители ехали на место преступления, преступник покончил с собой.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что освобождённые заложники были осмотрены медиками. Угрозы их жизни или здоровью нет.

Управление Следственного комитета по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трёх лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). На месте происшествия работают криминалисты и следователи по особо важным делам, изымаются улики, по которым назначаются судебные экспертизы. В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза.

Личность подозреваемого установлена, им оказался ранее судимый местный житель, проинформировало в свою очередь управление МВД по Калужской области.