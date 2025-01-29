Москва, 29 января, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Народная артистка России, уроженка Сухума певица Диана Гурцкая поддержала открытие в РФ дополнительных избирательных участков на выборах президента Абхазии, сообщила в среду, 29 января, пресс-служба Общественной палаты РФ.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Российская эстрадная певица, общественный деятель Диана Гурцкая

Досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. Общественные организации ряда регионов РФ ранее призвали открыть на этих выборах дополнительные избирательные участки в России.

«У каждого человека, имеющего прямое отношение к Абхазии, независимо от того, в каком городе он проживает сейчас, должна быть возможность отдать свой голос и сделать выбор. Открытие дополнительных избирательных участков на территории России представляется для меня решением не только справедливым, но и мудрым, способным укрепить семьи и сделать наши народы ещё более сплочёнными», — сказала Гурцкая.

Как передавало ИА Регнум, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова ранее отметила, что ЦИК готов оперативно организовать подготовку участков, но решение об их открытии, согласно законодательству Абхазии, должно быть принято за 30 дней до выборов. Таким образом, понадобятся изменения в законодательстве республики, указала Памфилова.

И. о. президента Абхазии Валерий Бганба ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики. Кремль неофициально уже показал, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает, а в преддверии выборов такой сигнал может быть дан публично, отметил политический аналитик Роман Иноземцев.

24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что на досрочных выборах за вице-президента Абхазии Бадру Гунба планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — экс-министр экономики Адгур Ардзинба (15%). Исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.