Сухум, 28 января, 2025, 17:22 — ИА Регнум. И. о. президента Абхазии Валерий Бганба обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики, сообщило во вторник, 28 января, издание «Обзор».

Артем Коротаев/ТАСС

Аналитики отмечают, что ключевым кандидатом, выступающим за возвращение конструктивных взаимоотношений Сухума с Москвой, является вице-президент республики Бадра Гунба, указали авторы.

Бганба в своём обращении заявил о политическом кризисе в Абхазии, а СМИ ранее сообщали, что некоторые кандидаты на президентских выборах придерживаются антироссийских позиций и готовы к эскалации конфликта, в том числе вооружённым путем, сказано в материале. И. о. президента республики призвал Путина открыто поддержать кандидатов, выступающих с пророссийских позиций.

«Прошу Вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России. Пользуясь случаем, выражаю Вам искреннюю благодарность за неизменную поддержку народа Абхазии», — цитирует издание обращение Бганбы.

Опросы общественного мнения показывают широкую поддержку и в обществе, и среди абхазских элит Гунба, имеющего управленческий опыт и поддержку со стороны России, в то время как сторонники кандидата в президенты, экс-министра экономики Адгура Ардзинба ранее призвали взяться за оружие в случае его проигрыша, указали авторы.

«Страна устала от противостояния и политических кризисов, смены президентов. Сухуму нужен стабильный и пользующейся безоговорочной поддержкой России кандидат, который не будет заниматься шантажом и манипуляциями. Москва продемонстрировала, что готова работать с Бадрой Гунба, элиты Абхазии прореагировали на это открытым обращением», — отметил в разговоре с изданием политический аналитик Роман Иноземцев.

Кремль неофициально уже показал, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает, а в преддверии выборов такой сигнал может быть дан публично, о чём свидетельствует и обращение Бганбы, сказал эксперт.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании. 24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что за Гунба планируют проголосовать 32% жителей республики. На втором месте — Ардзинба (15%). Социологическое исследование проводилось 23 января 2025 года. На вопросы социологов ответили 1634 респондента. Опрос проходил по телефону среди граждан 18 лет и старше.

Ранее общественные организации ряда регионов РФ призвали открыть избирательные участки на выборах президента Абхазии. Чем больше таких участков появится на территории России, тем лучше, так как это позволит каждому абхазу в РФ проголосовать на президентских выборах, отмечал в беседе с ИА Регнум почётный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава.