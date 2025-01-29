Брюссель, 29 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) более 20 лет не поспевает за технологическим развитием США и Китая и всё больше опирается на стратегические ресурсы. Об этом говорится в стратегии по конкурентоспособности, которую представила на пресс-конференции глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Алексей Витвицкий/ТАСС

«ЕС отстаёт от США в области передовых технологий, в то время как Китай догнал их во многих секторах и выигрывает гонку за лидерство в определённых новых областях роста. Основная причина — отсутствие инноваций», — указано в документе.

В стратегии также отмечено, что важными факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются высокие цены на энергоносители и внутренние ограничения. В Еврокомиссии уточнили, что Европа также всё больше зависит от стратегических ресурсов и высококонцентрированных цепочек поставок.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ. Он добавил, что важным негативным фактором для Европы стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, однако, по его словам, это не единственный фактор.