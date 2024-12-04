Москва, 4 декабря, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Немецкая и в целом европейская экономика переживают сейчас сложные времена, и серьёзную роль в этом играет разрыв экономических связей с РФ, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума ВТБ «Россия зовёт!».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Я не хочу сказать, что исключительно в результате разрыва связей с Россией немецкая экономика и вообще европейская экономика переживают сложные времена, но разрыв связей с Россией, безусловно, играет серьёзную роль», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что важным негативным фактором для Европы стала утрата возможности приобретать российские энергоносители по приемлемым ценам, однако, по его словам, это не единственный фактор.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления президент также отметил, что в 2022 году ряд западных стран разрушили торговые отношения с Россией, складывавшиеся десятилетиями, и тем самым проявили себя как ненадёжные партнёры. РФ в настоящее время укрепляет свои связи с перспективными партнёрами, добавил глава государства.

Путин 28 ноября также заявил, что Европа утратила независимость и подчинилась США. По его словам, Европа, выполняя волю Вашингтона, в ущерб себе разорвала отношения с Россией.

Российский предприниматель Алишер Усманов ранее назвал вводимые Западом по политическим мотивам санкции в отношении бизнеса из России «колоссальной ошибкой». Бизнесмен отметил, что в данный момент западные страны добились парадоксально обратного заявленным целям результата от своего санкционного режима, который оказался более вреден для Европы, нежели для России.