Москва, 24 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Программа «Время героев» за время работы показала свою эффективность. Об этом 24 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Максим Блинов/РИА Новости

Представителя Кремля спросили, будет ли продлён этот проект. Он сообщил, что пока решений по этому вопросу нет, но работу с ветеранами спецоперации обязательно продолжат.

«Программа зарекомендовала себя как весьма эффективная, и, конечно, в том или ином виде она будет обязательно продолжаться», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, программу «Время героев» запустили 1 марта 2024 года. Обучение первых 83 участников стартовало 27 мая. Проект разработали для подготовки высококвалифицированных руководителей из участников спецоперации для работы в органах власти различного уровня и госкомпаниях.

В ноябре программа «Время героев» объявила дополнительный отбор. Он будет продолжаться до 12:00 мск 25 января 2025 года. По данным на 22 января, было подано более 20 тыс. заявок.

21 января в ряде регионов объявили о старте региональных аналогов «Времени героев». Об этом сообщили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Калужской области Владислав Шапша.