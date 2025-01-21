Москва, 21 января, 2025, 14:14 — ИА Регнум. По поручению президента России Владимира Путина в регионах начали запускать проекты, аналогичные кадровой программе «Время героев». Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о создании проекта «Герои Приангарья».

Алексей Никольский/РИА Новости

«Планируем запустить свой проект в феврале 2025 года. Подготовительный этап — формирование Общественного совета и корпуса наставников, подготовка актива ветеранов СВО для работы в качестве кураторов. Затем пройдут дистанционный отбор и тестирование участников СВО», — написал он в Telegram-канале.

Завершающим этапом глава области назвал трудоустройство в региональные и муниципальные органы власти, корпорации. По его словам, выпускники также смогут посвятить себя общественной деятельности или бизнесу. В рамках региональной программы отдельное внимание уделят модулю «Стратегия развития муниципалитетов» по программе развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров».

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с участниками спецоперации объявил, что приём заявок в региональный проект начнется в День защитника Отечества, 23 февраля, и продлится до конца марта. Программу разрабатывают так, чтобы в ней могли принять участие военные без высшего образования, приводит слова главы региона MK.RU.

В Свердловской области проект получил название «Управленческие кадры Урала». Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что программу запустят в феврале текущего года. Она позволит сформировать управленческий кадровый резерв из уральцев для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, анонсировав запуск региональной программы «Время героев», заявил, что инициатива позволит вовлечь молодёжь в госуправление на всех уровнях. Участие в программе станет реальным шансом внести свой вклад в развитие региона. Губернатор выразил уверенность в том, что молодые люди смогут стать настоящими лидерами и профессионалами в сфере государственного управления, передаёт ГТРК «Иртыш».

В Удмуртии региональный аналог запустят под названием «Свой резерв 18». Глава региона Александр Бречалов подчеркнул, что военным и их семьям помогут в социализации и при трудоустройстве на работу с учётом полученных ранений.

«В ближайшее время доработаем детали. Держим курс на заботу о семьях бойцов. В преддверии Нового года для них провели мероприятия. Также дети военнослужащих стали участниками благотворительной акции «Ёлка желаний», — процитировало его агентство Udm-info.

Для участников спецоперации в Удмуртии намерены организовать бизнес-акселератор.

В Калужской области уже началась регистрация на программу «Герои земли Калужской», отметил портал «НГ-Регион». По словам губернатора региона Владислава Шапши, проект поможет участникам СВО развить свои профессиональные компетенции и определить дальнейший карьерный путь. Глава области уверен, что военные вне боевых действий проявят себя в самых разных направлениях, от промышленности до культуры.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря Путин, говоря о запуске региональных аналогов «Времени героев», отметил, что необходимо поддерживать талантливых, целеустремленных людей, становясь для них центром притяжения. Такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену, добавил президент.

В том же месяце губернатор тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что проект-аналог «Герой 71» работает уже девять месяцев. Регион помогает бойцам, вернувшимся с СВО, получить новую профессию и найти работу. Героев включают в управленческий резерв, добавил глава.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Участника программы «Время героев», Героя России капитана Владислава Головина 24 декабря назначили начальником Главного штаба «Юнармии». Александр Шляпников в том же месяце стал заместителем губернатора Калужской области. В ноябре Путин назначил участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Также назначения на руководящие должности получили выпускники «Времени героев» Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и ряд других.