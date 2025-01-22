Москва, 22 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. В ходе дополнительного отбора на программу «Время героев» заявки на участие подали более 20 тыс. человек. Об этом 22 января сообщила пресс-служба проекта.

РИА Новости/Александр Казаков

«С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тыс. человек. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тыс.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительная регистрация завершится 25 января в 12:00 МСК. До этого подавшим заявки также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки, итоги отбора станут известны после обработки всех результатов.

В пресс-службе добавили, что вслед за федеральной программой «Время героев» аналогичные проекты стартуют во всех российских регионах.

«Темпы регистрации на программу «Время героев» говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. 27 мая началось обучение первых 83 участников. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из участников спецоперации для работы в органах власти различного уровня и государственных компаниях.

В ноябре президент России Владимир Путин назначил участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Ранее назначения на руководящие должности получили также выпускники «Времени героев» Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Евгений Чинцов и другие.

В середине декабря Путин, говоря о запуске региональных аналогов «Времени героев», указал на то, что нужно поддерживать талантливых, целеустремлённых людей и становиться для них центром притяжения. Глава государства уточнил, что такие герои в итоге сами становятся примером для молодого поколения и помогают воспитывать достойную смену.

21 января ряд регионов также сообщил о старте региональных программ, аналогичных «Времени героев». Об этом рассказали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатора Калужской области Владислав Шапша.