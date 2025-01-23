Украина, 23 января, 2025, 11:41 — ИА Регнум. В подконтрольном Вооружённым силам Украины (ВСУ) городе Запорожье уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Об этом 23 января заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Фёдоров.

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«Уничтожен один из энергетических объектов. Без электричества остались жильцы и объекты критической инфраструктуры», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в ночь на четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе во время воздушной тревоги. Кроме того, украинское издание «Страна. ua» отметило, что загорелся завод и уничтожены трансформаторы.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Вооружённые силы России в ответ на удары ракетами ATACMS с территории Украины по гражданской инфраструктуре Белгородской области, произошедшими 14 января, нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима. Отмечается, что удар был нанесён в том числе по расположенному в Киеве конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

В тот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде подконтрольных киевскому режиму городов. Сообщалось, что во временно оккупированном Запорожье были поражены цеха завода «Мотор Сич». Издания также передавали о взрывах в районе станции метро «Лукьяновская» в Киеве.