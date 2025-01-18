Одесса, Украина, 18 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв. Удар пришёлся по авиамоторному заводу «Мотор Сич». Об этом 18 января сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилёт в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», ― уточнил в беседе с «РИА Новости» Лебедев.

По его словам, прогремел также и второй взрыв. Лебедев уточнил, что это украинская система противовоздушной обороны ударила недалеко от завода.

Как сообщало ИА Регнум, ВКС России 26 сентября прошлого года нанесли авиаудар по украинскому заводу «Мотор Сич» в Запорожской области. Уточняется, что удар при помощи авиабомбы, оснащённой унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК-500), был нанесён по цехам сборки и хранения беспилотников. В результате уничтожено до 250 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Позднее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинские власти скрывают реальные потери, понесённые после удара по одному из цехов завода. Он отметил, что на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там было только шесть погибших и 22 раненых.

Лебедев 17 января сообщил, что под удар беспилотников «Герань» попал паром в Одесской области, на котором переправлялись военная техника и румынские наёмники ВСУ. По его словам, дроны пыталась сбить система ПВО, которая располагается на румынской территории. Местные жители заявили, что в результате ударов ликвидировали до трёх десятков наёмников.