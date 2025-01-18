Киев, 18 января, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева получил повреждения в результате взрывов. Об этом 18 января сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Андрей Ратмиров/ТАСС

«Повреждены стеклянные элементы входа на станцию», ― уточнил в Telegram-канале мэр.

По его словам, после этого станцию закрыли для пассажиров на вход и выход, поезда следуют без остановки, проезжая «Лукьяновскую».

Кличко также сообщил, что в Шевченковском районе загорелось нежилое здание, взрывной волной выбило окна в жилом доме.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Киева.

Как писало ИА Регнум, в столице Украины ранним утром 18 января объявили воздушную тревогу. Киевлян предупредили об опасности с воздуха в 05:54 мск.

Мэр украинской столицы сообщил, что в Киеве сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), были слышны взрывы. После этого в нескольких районах города пропало водоснабжение.

Также, согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, утром 18 января сирена воздушной тревоги звучала в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, на территории Запорожской области, контролируемой ВСУ. На данный момент воздушная тревога отменена.

Ночью 18 января режим воздушной тревоги действовал в десяти областях Украины. В Киевской области сирены взвыли в 00:42 мск, в Одесской — на две минуты раньше. Об угрозе также предупреждали население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.