Москва, 18 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ответ на удары ракетами ATACMS с территории Украины нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима, сообщила в субботу, 18 января, пресс-служба Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Удар был нанесён в том числе по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве.

«Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», — сказано в сообщении.

Все назначенные объекты были поражены, добавила пресс-служба.

Также 18 января пресс-служба военного ведомства проинформировала об освобождении населённых пунктов Петропавловка и Времевка в ДНР. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам противника и цеху сборки дронов.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 17 января, пресс-служба Минобороны проинформировала, что с территории Украины по Белгородской области был нанесён удар шестью ракетами ATACMS. Средства ПВО отбили атаку, жертв и разрушений не было. Министерство обороны примет меры по нанесению ответного удара, отмечалось в сообщении.

Утром 18 января украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде подконтрольных киевскому режиму городов. По данным подполья, во временно оккупированном Запорожье были поражены цеха завода «Мотор Сич». Также сообщалось о взрывах в районе станции метро «Лукьяновская» в Киеве.