Белгород, 16 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. По меньше мере один человек пострадал в результате попытки ВСУ атаковать Белгородскую область, сообщил 16 января глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Предварительно, ранен один мирный житель», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавший находился в селе Беловском Белгородского района и получил осколочные ранения головы и предплечья. Медики направили его в областную клиническую больницу.

В посёлке Разумное Белгородского района посечены три легковых машины и фасад социального объекта. Помимо этого, по данным губернатора, повреждено лобовое стекло автомобиля в Белгороде.

Гладков добавил, что подомовой обход территорий продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области. В результате их действий пострадал один мирный житель. Кроме того, при ударе украинского дрона по селу Ясные Зори были повреждены остекление и фасад административного здания. В селе Илек-Пеньковка при атаке беспилотника оказались повреждены остекление и забор жилого дома.

14 января обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Шебекино Белгородской области. Один мирный житель получил ранения. Прилетевший украинских снаряд также повредил жилой дом, гараж и забор.