Шебекино, Белгородская область, 14 января, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате один мирный житель получил ранения. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил 14 января в Telegram-канале.

Александр Рюмин/ТАСС

«Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу попутным транспортом», — написал Гладков.

Он уточнил, что мужчина получил проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения рук и ног.

Прилетевший украинских снаряд повредил жилой дом, гараж и забор. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, двигавшийся по дороге в Шебекино. В результате два человека — мужчина и женщина — получили ранения. Их доставили в больницу.