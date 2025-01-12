Белгород, 12 января, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Украинские формирования атаковали пять населённых пунктов на территории Белгородской области. Об этом 12 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Пять населённых пунктов подверглись атакам ВСУ. Ранен один мирный житель», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что при атаке украинского дрона в селе Головчино в Грайворонском округе была ранена женщина, которую скорая помощь доставила в городскую больницу № 2 Белгорода. Также в хуторе Плотвянка Волоконовского района в результате атак беспилотников получили повреждения частное домовладение и легковой автомобиль.

«В Белгородском районе в посёлке Малиновка БПЛА сдетонировал возле частного дома — в доме выбиты окна, посечены кровля и фасад. Кроме того, повреждены гараж и ограждение», — отметил глава области.

Он уточнил, что украинский дрон также ударил по селу Ясные Зори, из-за чего были повреждены остекление и фасад административного здания, а в селе Илек-Пеньковка при атаке БПЛА получили повреждения повреждены остекление и забор жилого дома.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 января украинские дроны ударили по двум жилым домам в Котовске Тамбовской области. В результате пострадали семь человек, при этом не произошло возгораний и здания получили только незначительные повреждения.

Позднее в этот же день стало известно, что силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России ночью сбили 85 украинских БПЛА. Из этого числа 31 дрон был уничтожен над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 беспилотников — над Азовским морем, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью, и ещё по одному — над территориями Республики Крым и Курской области.