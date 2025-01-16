Лиски, Воронежская область, 16 января, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отсутствии угрозы для населения из-за пожара на нефтебазе, возникшего после ночной атаки украинских дронов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Минувшей ночью территорию трёх районов Воронежской области атаковали более десяти украинских БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Угрозы населению нет», — указано в публикации.

Гусев также уточнил, что в настоящий момент с огнём на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты, включающие десятки единиц техники и два пожарных поезда.

Как передавало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ночью 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 украинских беспилотников. В Минобороны уточнили, что самой массированной атаке ВСУ подверглась Белгородская область — силы ПВО сбили над регионом 15 дронов. Ещё семь БПЛА были обнаружены и ликвидированы над Воронежской областью. Три украинских дрона сбили над Тамбовской областью, два — над Курской.